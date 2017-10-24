Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yarın akşama kadar kesintisiz uyutulacak

İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi süren Deniz Baykal'ın yaşamsal bulgularının normal ve kontrol altında, bilincinin ise kapalı olduğu bildirildi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yarın akşama kadar kesintisiz uyutulacak

Geçirdiği rahatsızlık sonucu İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yaşamsal bulgularının normal ve kontrol altında olduğu bildirildi.

Baykal, yarın akşama kadar kesintisiz uyutulacak.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi yetkililerince yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, bilinci kapalı olan Baykal'ın uyutulma ve beyin dinlendirme işlemi devam ediyor. 

Yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında olan Baykal, bugün ve yarın akşama kadar kesintisiz uyutulacak. Böylece muayene ve tetkik nedeniyle Baykal'ın sık sık uyandırılmasının yaratabileceği travma önlenecek. 

Bulgular yarın saat 17.00'de yapılması planlanan değerlendirme toplantısının ardından saat 18.00 civarında sözlü olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Etiketler; #Deniz Baykal #chp
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Şehir Tiyatroları'nda ücretsiz Wi-Fi dönemi başlıyor
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler mesajı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.