Eski CHP Genel Başkanı'ndan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: Görüşme bir saat sürdü

MHP, eski TBMM Başkanı ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Eski CHP Genel Başkanı'ndan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: Görüşme bir saat sürdü
Yayınlanma: Güncellenme:

Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM eski Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğini duyurdu.

MHP’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı.”

Samsunspor taraftarının ölümüne neden olan kavganın detayları ortaya çıktıSamsunspor taraftarının ölümüne neden olan kavganın detayları ortaya çıktıYurt
Bakan Tunç’tan CHP kongresi kararıyla ilgili açıklamaBakan Tunç’tan CHP kongresi kararıyla ilgili açıklamaGündem
Hikmet Çetin devlet bahçeli
Günün Manşetleri
İstanbul kongresi iptal edildi
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
İsrail saldırılarında can kaybı katlandı
Türkiye için alarm zilleri çalıyor
30 yaş üstü öğrencilere ulaşım indirimi geri geldi!
ÖTV zammına rağmen otomotivde tarihi rekor
“Soruşturmalar siyasi değil, yargı görevini yapıyor”
Afyonkarahisar merkezli 5 ilde 6 tutuklama
Savunma sanayiye FETÖ sabotajı:
Bakan Göktaş’tan grevdeki SYDV çalışanlarına müjde
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak! Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak!
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste
Türkiye için alarm zilleri çalıyor Türkiye için alarm zilleri çalıyor
81 ilde sığınak seferberliği! Ayrıntılar açıklandı, çok şaşıracaksınız 81 ilde sığınak seferberliği! Ayrıntılar açıklandı, çok şaşıracaksınız