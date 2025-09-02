Eski CHP Genel Başkanı'ndan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: Görüşme bir saat sürdü

Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM eski Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğini duyurdu.

MHP’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı.”