CHP ve İyi Parti'nin FETÖ ile işbirliği yaptığı eleştirileri birbiri ardına geliyor. CHP yönetimine sert eleştiriler yönelten son isim eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan oldu. Seçmenlere seslenen Sapan “CHP’ye oy veren FETÖ’ye oy vermiş olur” dedi. Genel Merkeze, aday belirleme yöntemine ilişkin Parti Meclisi'nden de dikkat çeken tepkiler geldi

FETÖ ile işbirliği eleştirildi. Aday profillerine isyan edildi. CHP'de yerel seçimlere sayılı günler kala alarm zilleri çalmaya başladı.



CHP yönetiminin terörle mücadelede benimsediği politikalar Genel Merkez'e bayrak açanların sayısını her geçen gün arttırıyor. Son olarak Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan'dan da önemli bir çıkış geldi. Sert ifadeler kullandı Sapan. CHP'nin FETÖ ile iş birliği yaptığını söyledi.



Sapan, CHP'ye verilen oyların nereye gideceğine dikkat çekti.



CHP'ye tepki "FETÖ" ile sınırlı değil. Genel Merkez'e CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na verilen yetkilerle ilgili de önemli itirazlar var. Bu kapsamda 12 Parti Meclisi Üyesi harekete geçti. Parti içi muhalefette yer alan isimler, Siverek ve Maltepe olmak üzere belirlenen adayların rahatsızlık oluşturduğunu kaydetti. Yönetimin PM'yi toplaması istendi.



CHP'ye İyi Parti ile yaşadığı aday krizi üzerinden de eleştiriler var. CHP’nin ittifak ortağı İyi Parti, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde tiyatrocu Emre Kınay’ı aday gösterdi. İyi Parti’nin Beşiktaş ilçesinde ise sporcu Nasuh Mahruki’yi aday göstereceği iddia ediliyor.



Öte yandan CHP’den istifa edenlerin sayısı da artıyor. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Fatinoğlu ve CHP’nin eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen partiden ayrılan son isimler oldu.



Genel Merkez ise tepkiler ve istifalar hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ankara Kulübü Derneğinin düzenlediği toplantıya katılan Kılıçdaroğlu, eleştileri görmezden geldi.



ulusal.com.tr

