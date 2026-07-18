Eski CIA Analisti Larry Johnson’dan çarpıcı uyarı: "İsrail Türkiye’ye saldırırsa NATO kılını kıpırdatmaz!"

Türkiye'nin Batı ittifakı içindeki konumunu ve maruz kaldığı çifte standardı değerlendiren eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti Larry C. Johnson, Türkiye'nin on yıllardır Avrupa Birliği ve NATO tarafından dışlandığını vurguladı. Avrupa'nın Müslüman bir ülkeyi eşit bir müttefik olarak kabul etmeyeceğini belirten Johnson, "Gerçek şu ki hem NATO'nun hem de Avrupa Birliği'nin her zaman üvey evladı oldu. Türklere karşı açık bir ırkçılık da var" ifadelerini kullandı.

''İSRAİL SALDIRIRSA NATO YANINIZDA OLMAYACAK''

Bölgesel krizlere ve İsrail'in saldırgan yayılmacılığına dikkat çeken eski istihbaratçı, NATO'nun kurucu felsefesi olan 5. maddenin Türkiye için hiçbir zaman işlemeyeceğini açıkça dile getirdi. Atlantik ittifakının ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren Johnson, "İsrail'in geçen ay açıkça tehdit ettiği gibi Türkiye'ye saldırması halinde diğer NATO ülkelerinin 5. madde kapsamında Türkiye'nin yardımına koşacağına inanan var mı? Cevap sıfır, hiçbiri" diyerek Türk milletine tarihi bir uyarıda bulundu.

''A-400'Ü VERİP F-35 ALMAK TAM ANLAMIYLA DELİLİK''

Washington yönetiminin, Türkiye'ye Rus menşeli S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesi karşılığında F-35 savaş uçağı satma teklifini sert bir dille eleştiren Johnson, F-35 programının operasyonel bir fiyasko olduğunu belirtti. Johnson durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi: "Türkler akıllarını mı kaybetti? Bu tam anlamıyla delilik. F-35 son derece pahalı bir uçak. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı'nın Kongre'de verdiği ifadeye göre her 100 F-35'in yalnızca 2 ya da 3'ü muharebe görevine hazır durumda."

Milli güvenliğin temel taşı olan hava savunması konusunda S-400'lerin vazgeçilmezliğine de değinen Johnson, "S-400, Patriot füze sistemlerini hem teknik kabiliyet bakımından açık ara geride bırakıyor" diyerek Türkiye'nin stratejik tercihinin doğruluğunu teyit etti.

ASYA'DA YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ VE TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜ

Atlantik cephesinin çatırdadığını ve güç merkezinin Asya'ya kaydığını belirten Johnson, bölgede yeni bir güvenlik işbirliğinin temellerinin atıldığını iddia etti. Pakistan, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'ın da dahil olduğu yeni bir Avrasya/Batı Asya güvenlik inisiyatifinin konuşulduğunu belirten Johnson, Türkiye'nin elindeki jeopolitik kozlara dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığını durdurmanın Ankara'nın elinde olduğunu hatırlatan eski analist, "Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e ulaştığı ana güzergahtır. Eğer Türkiye bu petrol akışını keserse İsrail'in savaş operasyonlarını sürdürme kapasitesi ciddi biçimde sınırlandırılmış olacak" tespitinde bulundu.

''BATI'NIN PİYONU MU, BAĞIMSIZ BİR OYUNCU MU?''

Türkiye'nin milli egemenliği ve geleceği adına tarihi bir karar arifesinde olduğunu belirten Johnson, değerlendirmesini şu çarpıcı sorularla noktaladı: "Türkiye, Batı'nın çıkarlarına boyun eğen bir piyon olarak kalmaya devam mı edecek? İsrail bir gün Türkiye'ye saldırmaya karar verdiğinde, Türkiye'yi tek başına kendi kaderiyle baş başa bırakacaklarını anlamaları gerekiyor."