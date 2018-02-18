Amerikan medyasında, Rusya'nın ABD'deki Başkanlık seçimlerine müdahalesi tartışılırken, Merkezi İstihbarat Teşkilâtı CIA'den çarpıcı bir itiraf geldi. CIA eski direktörlerinden James Woolsey, Amerika'nın başka ülkelerdeki seçimlere müdahale ettiğini itiraf etti.

Amerikan basınında, Rusya'nın, 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump lehine müdahale edip etmediği tartışılırken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'den çarpıcı bir itiraf geldi.



Clinton döneminde CIA direktörlüğü yapan James Woolsey, çarpıcı itiraflarda bulundu.



ABD'nin başka ülkelerdeki seçimlere karışıp karışmadığına dair bir soruya yanıt veren Woolsey, "Muhtemelen evet. Ancak komünistlerin iktidara gelmesini engellemek için, sistemin iyiliği içindi yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi bir amaç için" yanıtını verdi.



Eski CIA direktörünün bu itirafı, Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Her şeyi anlatıyor." yorumuyla paylaşıldı.



Moskova, ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddiaları reddediyor.



ABD Başkanı Trump da, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Trump kampanyası yanlış bir şey yapmadı - Ruslarla gizli iş birliği yok." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr