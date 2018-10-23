Hükümetin, Danıştay kararı hakkında "hukuki değil" açıklamasına Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan'dan yanıt geldi. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Alan, "Danıştay her türlü idari işlem hakkında denetim yapar" dedi. Alan Danıştay kararının uygulanmaması halinde Anayasa'nın ihlal edileceği uyarısında bulundu.

Danıştay 8'inci Dairesinin Andımız hakkında aldığı karar Türkiye'nin gündeminde.



Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan, "Bu karar yasa gereğince 30 gün içerisinde uygulanmak zorundadır. Uygulanmadığı taktirde suç teşkil eder." dedi.



AKP'den gelen açıklamalarda Danıştay kararının hukuki olmadığı belirtildi. Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan ise yanıtı Ulusal Kanal üzerinden verdi.

"Andımızın kaldırılması bir idari işlemdir. Yerindelik alanı da idari yargı organının hukuksal denetimi yapmayı reddettiği bir alandır."



Alan Danıştay kararının uygulanması gerektiğine dikkat çekti, önemli uyarılar yaptı.

"Andın ilkokullarda okutulmaması durumunda anayasa ihlal edilmiş olur."



Eski Danıştay Başkanı Alan, PKK açılımı sürecinde andımızın kaldırılmasına yönelik tartışmanın Türklük kavramı üzerinden başladığını hatırlattı. Erdoğan'ın açıklamalarına da yanıt verdi.





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