ÖSO tartışmasıyla ilgili deneyimli devlet adamı Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel konuştu. ÖSO'yu "Kuvâ-yi Milliye" veya terörist olarak nitelemenin yanlış olduğunu söyleyen Gürel, "Bu grupların geleceğine Ankara ile Şam birlikte karar vermeli. " dedi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'na ilişkin tartışmalar sürüyor.



Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, AKP ve CHP'nin ÖSO'ya ilişkin yaklaşımını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Gürel, her iki partinin de ÖSO'ya ilişkin benzetmelerinin yanlış olduğunu söyledi.



Türk ordusunun ÖSO'dan yararlanmasının taktiksel olarak doğru olduğunu söyleyen Gürel'e göre, bu grupların geleceğine Ankara ile Şam birlikte karar vermeli.



Bir değerlendirme de ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Engin Öktem'den geldi. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda da ÖSO'nun TSK ile hareket ettiğini hatırlatan Öktem, bu gruplardan milli menfaatler çerçevesinde faydalanmanın doğru olduğunu belirtti.



ulusal.com.tr