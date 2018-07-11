Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar, sabah saatlerinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubu hakkında Ulusal Kanal'a özel açıklamalarda bulundu. İddiaların hepsinin doğru olduğuna inanıyorum diyen Saçan, "Umuyorum FETÖ'den kurtulduğumuz gibi bu beladan da kurtuluruz" şeklinde konuştu.

Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan'ın açıklamaları özetle şu şekilde:



Bu operasyon oldukça iyi bir operasyon zamanlama olarak biraz gecikmiş bence. Ama yerinde bir operasyon arkadaşları tebrik etmek lazım. Bunların gerçek yüzününde kamuoyunun görmesi lazım. Yıllarca bize operasyon yaptığımız için atılmadık iftira bırakmadılar yapılmadık bir zulüm bırakmadılar bunun da karşılığı olacaktır elbette. öyle düşünüyorum.



Bu bir adli soruşturma . Savcılık elinde bunlarla ilgili yeterli belge olduğunu düşünüyorum. Bunların arasından ayrılan çocuklar vardı, onların da bilgi verdiğini düşünüyorum. İyi bir operasyon İnsanlık ve dini açıdan önemli bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Umuyorum sonuçta Türkiye böyle bir beladan kurtulur. FETÖ'den kurtulduğu gibi bundan da kurtulur.



Bu iddiaların hepsinin doğru olduğuna inanıyorum ama tabi yargılama süreci olduğu için fazla bir şey söyleyemiyorum. Bizim yaptığımız opersayonda bunlar vardı bunlar doğruydu. Ceza da aldılar sonra yargıtay bozdu. Zaman aşımına soktular ve oradan öyle kurtuldular.



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