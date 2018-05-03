Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında ele geçirilen hafıza kartında yapılan incelemede, emniyet personelinin kodlandığı belirlendi. Bunun üzerine, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla, görevden uzaklaştırılan, aralarında İl Emniyet eski Müdürü Hulusi Çelik'in de bulunduğu 9 polis gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında ele geçirilen hafıza kartında yapılan incelemede, emniyet personelinin kodlandığı belirlendi. Bunun üzerine, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla, görevden uzaklaştırılan, aralarında İl Emniyet eski Müdürü Hulusi Çelik'in de bulunduğu 9 polis gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ele geçirilen micro SD kart üzerinde yapılan dijital veri incelemelerinde, terör örgütü tarafından, örgüt mensubu olan emniyet personelinin kodlandığı belirlendi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik bugün operasyon düzenledi.



Görevden uzaklaştırılan 12 emniyet mensubuna yönelik operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında, Kocaeli İl Emniyet eski Müdürü Hulusi Çelik'in de bulunduğu belirtildi. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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