Ergenekon kumpasında rol alan hakim ve savcıların yargılandığı davada önceki gün Fetullah Gülen'i savunan Fatih Mehmet Uslu dün de Selahattin Demirtaş'a siper oldu. Demirtaş ve pek çok HDP milletvekilinin tutuklu olduğunu söyleyen Uslu, tahliye edilmeleri gerektiğini savundu

Ergenekon davasının eski hakim ve savcılarının yargılandığı davada savunma yapan sanıklardan Fatih Mehmet Uslu, Anayasa Mahkemesi’nin Mustafa Balbay hakkında verdiği hak ihlali kararını hatırlatarak, “HDP’den Selahattin Demirtaş ve pek çok HDP milletvekili de şu anda tutuklu olarak cezaevindeler. Mustafa Balbay hakkında gösterilen hassasiyet niçin diğer milletvekilleri için gösterilmemiştir. Bu husus Anayasa’daki eşitlik ilkelerine aykırıdır ve anlaşılması çok güçtür” dedi.



Aydınlık gazetesinden Olcay Kabaktepe'nin haberine göre, Ergenekon davasına bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ile Mehmet Murat Dalkuş’un yargılanmasına ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde devam edildi. Dünkü duruşmaya tutuksuz sanık Ercan Fırat ve Nihat Topal ile tutuklu yargılanan sanıklar Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Ali Pekgüzel ve Hüsnü Çalmuk katıldı. Duruşma öncesinde rahatsızlanan Mehmet Ali Pekgüzel, sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. Daha sonra sanıklardan Fatih Mehmet Uslu, savunmasına kaldığı yerden devam etti.



‘BAŞBUĞ KARARINDAN SORUMLU TUTULAMAM’



Uslu, beyanlarının ardından, Anayasa Mahkemesi’nin İlker Başbuğ, Mustafa Balbay ve Ergün Poyraz hakkında verdiği kararı okudu. Söz konusu hak ihlali kararlarının, haksız tutuklama nedeniyle verilmediğini ileri süren Uslu, şöyle sürdürdü: “Ergün Poyraz için uzun tutukluluk nedeniyle hak ihlali kararı verilmiştir. İlker Başbuğ hakkında verilen ihlal kararından sorumlu tutulmam hukuken mümkün değildir. Sanki ihlal kararı yargılama aşamasındaymış gibi gösterilerek hakkımda suç uydurulmuştur. Mustafa Balbay ile ilgili milletvekili olduğu için hak ihlali kararı verilmiştir.”



TUTUKLU HDP’LİLERİ HATIRLATTI



ünümüzdeki bazı tutuklamalardan örnek veren Uslu, sözü Selahattin Demirtaş’a getirdi: “Geçmiş dönemde CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanmıştı. HDP’den Selahattin Demirtaş ve pek çok HDP Milletvekili de şu anda tutuklu olarak cezaevindeler. Hatta Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı vermesine rağmen kendisi tahliye edilmemiştir. Mustafa Balbay hakkında gösterilen hassasiyet niçin diğer milletvekilleri için gösterilmemiştir. Bu husus Anayasa’daki eşitlik ilkelerine aykırıdır ve anlaşılması çok güçtür.”



MAHKEME BAŞKANI: SİZ DE ÖZENSİZLİK YAPMIŞSINIZ



Hakkındaki, ‘Ergenekon davasında bir kısım tutuklu sanık ve müdafilerinin tahliye talebinde bulunmalarına rağmen üç gün içinde bunlara ilişkin karar vermeme’ yönündeki suçlamaya ilişkin de savunma yapan Uslu, şöyle konuştu: “Bu suçlamayla ilgili mahkemeye yaptığım talepler karşılanmamıştır. Kısıtlı şartlarda, dar zamanda, kısıtlı bilgisayar kullanma süresinde tespit ettiğim hususlara ilişkin bir şeyler hazırladım. Bu konuda herhangi bir şikayet yoktur. Müfettiş kendi kafasından böyle bir şey bulmuş ve soruşturma izni almadan hakkımızda soruşturma açmıştır. Müfettiş ve iddia makamı, olmayan bir şeyi varmış gibi yazmışlardır. İddianamede, ‘Bir kısım tutuklu sanık ve müdafi’ diye yazmaktadır. Bunlar kimdir? Bir hukukçuya yakışmayacak şekilde iddianame yazılmıştır.”



Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, sanık Uslu’ya şu karşılığı verdi: “Siz neden bir kısım diye yazdınız? Suçlamada bulunuyorsunuz, o suçlamanın bir tarafında da siz varsınız. Siz de özensizlik yapmışsınız.”



JANDARMA ŞİKAYETÇİ OLDU



Uslu, savunmasına başlamadan önce kötü koşullarda duruşmaya getirildiklerini iddia ederek yakındı: “Havalandırması olmayan araçla bir saatten fazla sürede buraya sevkimiz yapıldı. Araçta nefes alamadan buraya geldik. Şu an müthiş bir baş ağrısı çekiyorum. Bu konuda şikayetlerimizi iletmemize rağmen dikkate alınmadı. Sorumlulardan şikayetçiyim. Mehmet Ali Pekgüzel de bu nedenle rahatsızlandı.”



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