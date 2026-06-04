Eski eşini 15 yerinden bıçaklamıştı! Mahkemeden tahliye kararı

Taraf avukatlarının da katıldığı oturumda sanık Tuncay H., önceki celselerdeki ifadelerini tekrarladığını beyan etti. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkışını yasaklayarak imza atma yükümlülüğü getirdi. Heyet ayrıca, tahliyesine karar verilen Tuncay H.'nin müşteki Tuba Y.'nin (30) evine ve iş yerine 500 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

1 Şubat 2025 tarihinde Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana gelen olayda, tarafların 24 Ocak'ta anlaşmalı olarak boşanmalarından sadece bir hafta sonra şiddet vakası yaşanmıştı. Hazırlanan iddianameye göre Tuba Y., sokak ortasında Tuncay H. tarafından vücudunun 15 farklı yerinden bıçaklanmış ve saldırı sonucu kemik kırıkları meydana gelmişti.

YARALI HALDE LİNÇ GİRİŞİMİNE ENGEL OLDU

Saldırı anına tanık olan mahalle sakinleri duruma müdahale ederek Tuncay H.'yi sopalarla linç etmek istemişti. Aldığı bıçak darbelerine rağmen yerden kalkan Tuba Y., vatandaşları uzaklaştırmaya çalışarak eski eşini kastetmiş ve mahalleliye "O benim çocuklarımın babası" demişti.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmış, Tuncay H.'yi vatandaşların elinden alarak gözaltına almıştı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanmıştı.

''ÇAKIYI BANA O HEDİYE ETTİ''

Sanık Tuncay H.'nin davanın ilk duruşmasında olay gününe ve bıçaklama anına dair yaptığı detaylı savunma tutanaklarda şu şekilde yer aldı: "Olay günü eski eşim çocukları görmek için bana gelecekti. Çocuğum epilepsi hastası, o yüzden ben GPS özellikli kol saati almıştım, gerektiğinde çocuklarımı takip edebilmem için. Oğlum kol saatini bulamayınca bulana kadar çocuğu göndermeyi düşünmedim. Bunun üzerine kızım da bunu annesine haber vermiş. Annesi de bu duruma sinirlenmiş olacak ki bana, 'Çocukları senden alacağım o zaman, sen göreceksin çocuk nasıl gösterilmiyormuş' şeklinde sözler söyledi. Bu sırada evin önüne gelmiş miydi hatırlamıyorum. Ben de çocuklar bunları duymasın diye dışarıya çıktım, neden böyle yaptığını sordum. 'Çocuk hasta GPS cihazı olmazsa çocuğu nasıl takip edeceğiz' dedim. Tartıştık. 'Sen yaptıklarından utanmıyorsun, bir de beni tehdit ediyorsun. Madem alacaktın mahkemede neden çocukları verdin?' dedim. Bu şekilde tartıştık. 'Ben seni aldatmadım' diyordu. 'Hani bana kendini ispatlayacaktın' dedim, o da bana 'Adam olsaydın' dedi. Bu lafın üzerine sinirlendim, o andan sonrasını hatırlamıyorum. Cebimde eşimin bana hediye olarak aldığı cep çakısı vardı. Onu hep yanımda taşırdım, çünkü tornavida ve pense özelliği vardı. O an özel olarak yanıma almamıştım, o an nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay esnasında bir an kendime geldim. Ellerimdeki kanı görünce elimdeki bıçağı yere attım. Etraftaki insanlar bana saldırdıklarında, 'Beni bırakın, ona yardım edin, ambulans çağırın' diye bağırdım. Pişmanım, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum."