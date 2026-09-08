Eski Fenerbahçeli basketbolcu Ferhan Baras, hayatını kaybetti

Türk basketbol camiası acı bir kayıpla sarsıldı. Sarı-lacivertli kulübün erkek basketbol şubesi, uzun yıllar boyunca parkelerde takımın başarısı için ter döken eski oyuncusu Ferhan Baras'ın yaşamını yitirdiğini resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Hem oyunculuğu hem de kaptanlığıyla kendi dönemine damga vuran Baras için yapılan taziye açıklamasında doğrudan şu ifadeler kullanıldı:

"1963-1978 yılları arasında formamızı giyen; bu süre zarfında üç Türkiye şampiyonluğu, üç İstanbul Şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan efsane oyuncu ve kaptanlarımızdan Ferhan Baras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ferhan Baras’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Ferhan Baras’ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Seni unutmayacağız Ferhan Baras!"