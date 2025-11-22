Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkartıldı! Mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile Fedlan Kılıçaslan'ın mal varlıklarına el konulduğunu ve iki isim için de kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Fedlan Kılıçaslan’ın yurtdışında firari olduğu belirtilerek, internet siteleri aracılığıyla yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkân sağladığı, yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve bu yolla 7258 sayılı Yasaya muhalefet ettiği ifade edildi. Açıklamada, Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Ayrıca taşınır ve taşınmaz malları, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki hesapları ile kripto para varlıklarına el konulduğu, Sulh Ceza Hakimliği’nin bu kararı onayladığı aktarıldı.

Başsavcılık, soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Batuhan Karadeniz’le ilgili bölümde ise, şüphelinin yurtdışında firari olduğunun tespit edildiği ve sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlar yaptığı ifade edildi. Karadeniz’in yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle 7258 sayılı Yasaya Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı açıklandı.

Karadeniz’in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplarına ve kripto para piyasasındaki varlıklarına el konulduğu; Sulh Ceza Hakimliği’nin bu kararı da onayladığı duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki dosyayla ilgili sürecin kararlılıkla yürütüldüğünü kamuoyuna bildirdi.