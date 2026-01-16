Eski futbolcu Ümit Karan tutuklama talebiyle mahkmeye sevk edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 18 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Adli Tıp Kurumu’na götürülerek tahlil yapılması amacıyla kan ve saç örnekleri alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

ÜMİT KARAN TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan Ümit Karan, Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız olarak satmak, satışa arz etmek, vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

