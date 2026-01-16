Eski futbolcu Ümit Karan uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Eski futbolcu Ümit Karan uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında emniyet ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden saç ve kan örnekleri alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit Karan ve diğer şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ümit Karan hakkında tutuklama kararı verildi.

Operasyon kapsamında ayrıca Çağla Boz, Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

