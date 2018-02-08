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Eski Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi için gözaltı kararı

Haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 17 Gazi Üniversitesi personelinden 11'i gözaltına alındı

Eski Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi için gözaltı kararı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 zanlıdan 11'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 17 Gazi Üniversitesi personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #ankara #Gazi Üniversitesi
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