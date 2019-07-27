Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, askeri liselerin kapatılmasını eleştirdi

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu sessizliğini bozdu, askeri liselerin kapatılmasına tepki gösterdi. "Küçük yaşta edinilen alışkanlıklar çok değerli" diyen Kıvrıkoğlu, Suriye'deki gelişmelere de dikkat çekti, ABD'nin Sevr'i uygulamaya çalıştığını vurguladı

Askeri liselerin kapatılmasını eleştirdi, tank palet fabrikasıyla ilgili tartışmalara değindi, ABD'nin Irak'ı neden işgal ettiğini anlattı.



Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu uzun süren sessizliğini bozdu. TESUD’un Birlik Dergisi’ne röportaj veren Kıvrıkoğlu gündemdeki gelişmelere değindi.



Kıvrıkoğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında askeri liselerin kapatılmasının çok yanlış olduğunu belirtti.



"KARAR YANLIŞ OLDU: O dönemde askeri ortaokul da vardı. Lisedeyken askeri ortaokuldan gelmiş arkadaşlarımız da vardı. Düşünün şimdi; çocuk yaşta bir araya geliyorsunuz, aynı yerde yatıyorsunuz, aynı sofrada yemek yiyorsunuz yani kardeş gibi yaşıyorsunuz. Bu durum birbirini anlama, dayanışma bilincini oluşturma bakımından paha biçilmez bir fırsat oluşturuyor. Küçük yaşta edinilen alışkanlıklar çok değerli ve subay eğitiminde önemli bir mihenk taşı oluyor. Bu bakımdan bu karar yanlış oldu."



Tank-palet fabrikasının özelleştirilmesi tartışmasına değinen Kıvrıkoğlu, "Olacak iş değil" yorumunda bulundu.



28 Şubat'ın darbe olmadığını vurgulayan Kıvrıkoğlu ABD'nin Irak'a neden harekatını da yorumladı, Çin'e dikkat çekti.



"AYNI ŞEY SURİYE'DE OLUYOR: O sırada Çin, petrol ihtiyacının büyük bir kısmını Irak’tan sağlıyordu. Çin ekonomisi ABD ekonomisini tehdit etmeye başlamıştı. Bu harekat zamanlama olarak biraz da bu konuyla alakalıydı bence. ABD’nin oradaki ikinci önemli hedefi de Kürt devleti kurmaktı. ABD’nin bu bölgede bir Kürt devleti kurma arzusu Sevr Antlaşmasında var olan bir plandır. Irak’a müdahaleden sonra ilan edilen ‘36. Paralel’ de tamamen bu konuyla alakalıdır. Şimdi aynı şeyler Suriye’de olmaktadır"



Eski Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu emekli olmasının ardından yaptıklarını da anlattı. Encümen-i Daniş isimli bir grup kurduklarını anlattı, düzenli toplantı yaptıklarını belirtti. Gelişmeleri değerlendirdikten sonra sonuçları kağıda döktüklerini belirten Kıvrıkoğlu, "Daha önceleri hükümete mektup şeklinde gönderiyorduk. Ancak dikkate alınmadığını, çöpe atıldığını öğrendik. Şimdi göndermiyoruz." dedi.



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