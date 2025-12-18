Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ifadeye çağrıldı

Eski Habertürk spikeri ve eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, uyuşturucu operasyonu kapsamında savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ifadeye çağrıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Eski Habertürk spikeri ve eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, uyuşturucu operasyonu kapsamında savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Ateş’in, operasyon kapsamında mevcutlu olarak ifadesinin alınacağı öğrenildi. Savcılık işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Dosyanın kapsamına ve yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. İfade işlemlerinin ardından sürece ilişkin yeni bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

habertürk veyis ateş
