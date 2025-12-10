Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy için tutuklama talebi

Habertürk’ün görevden alınan genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. Savcılık, Ersoy için tutuklama talebinde bulundu.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılığın, Ersoy hakkında tutuklama talep ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında, 8 şüpheli hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu şüpheliler, dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken, tutuklama talebine ilişkin kararın mahkeme tarafından değerlendirileceği bildirildi.

