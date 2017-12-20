Samsun'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan eski hakim çift, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakim çifte, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen Çorum hakimi Ömer Faruk Kurşun, Bolu'da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan eski Çorum hakimi Fatma Kurşun ve avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.



Sanık çift, son savunmalarında, suçsuz olduklarını belirterek, beraat talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.



Heyet, tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak sanık Ömer Faruk Kurşun'u tahliye etti.