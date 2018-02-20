Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, tutuklandı.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, tutuklandı.



Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 yıl önce Göle ilçesinde yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ata'nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifadesi alınan Ata, tutuklanma istemiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.



