Eski HDP Milletvekili Encu Merih Demiral'ı hedef aldı

Maçta iki gol atarak galibiyette büyük pay sahibi olan Demiral hakkında, Encu "faşist" ifadesini kullandı. Eski vekil, daha önce Türkiye'nin Portekiz'e yenildiği maçta "yaşasın Portekiz" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Encu, Demiral'ın gol sevincinin fotoğrafını paylaşarak, onu ırkçı ve faşist olmakla suçladı ve Madımak katliamını gerçekleştirenlerle aynı kefeye koydu.

"Irkçı ve faşistlerden yana asla olmayacağım. Daha bugün Madımak’ı andık… Madımak’ı yakanlar da bu işareti yapıyordu. Kahrolsun faşizm."