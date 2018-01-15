Eski HSYK Başkanvekili Hamsici, tanık olarak dinlendiği davada, FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in Yargıtay üyeliği seçimini nasıl etkilediğini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, sanık eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl, avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada, eski Yargıtay üyesi sanık Halit Kıvrıl hakkında ifade veren eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem tanık olarak dinlendi. Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlanırken, diğer tanıklar salonda hazır bulundu.



Duruşmada, FETÖ üyeliğinden tutuklanan, itirafçı olarak verdiği ifadeden sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Hamsici dinlendi.



Hamsici sanığı, teftiş kurulu müfettişliği yaptığı dönemden tanıdığını, Yargıtay üyeliği seçiminde cemaat mensubu HSYK üyelerinin seçilmesini istediği isimler arasında Kıvrıl'ın da bulunduğunu söyledi.



Yargıtaya 2011'de yapılan üye seçimi öncesinde bu yapıya mensup HSYK üyeleriyle dönemin HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde bir araya geldiklerini anlatan Hamsici, bu toplantıya cemaatle ilişkisi olmayan Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen 5 üyenin çağrılmadığını bildirdi.



Hamsici, Kaya'nın toplantıda önceden hazırladığı 350-400 kişilik listeyi getirdiğini, mutabık kalınan isimlerin İbrahim Okur tarafından yazıldığını savundu.



Sayı üzerinden bir pazarlık istemediklerini, bu nedenle mutabık kalınan isimlerin sayılmaması taraftarı olduklarını ifade eden Hamsici, buna karşın cemaatçi HSYK üyelerini saydıklarını ve 80 isim belirlendiğini aktardı.



Hamsici, "Cemaat mensubu üyeler başka bir odada kendi aralarında toplantı yaptıktan sonra Ahmet Berberoğlu, 'Hoca efendiye danışılmış, 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş. Benim için tartışma bitmiştir' dedi. O gün kavga ederek ayrıldık." dedi.



Hamsici, 2-2,5 ay boyunca hemen her akşam toplantılara devam ettiklerini, sayının 80'den 107'ye çıktığını, sanık Kıvrıl'ın ilk seçilenlerden olup olmadığını hatırlamadığını ancak cemaatçiler tarafından seçilmesi istenenler arasında bulunduğunu öne sürdü.



FETÖ üyeliğinden tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK üyesi Kerim Tosun ise Halit Kıvrıl ile hiçbir samimiyetinin olmadığını, sadece ikili konuşmalarda cemaatçi olduğunu duyduğunu söyledi.



"Sayımız az olduğu için toplantılar kısa sürdü"

FETÖ üyeliğinden tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen eski HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik de Kıvrıl ile aynı dönem staj yaptıklarını ancak o zamanlarda pek irtibatının olmadığını anlattı.



Yargıtay üyesi olduktan sonra Kıvrıl'ın da aralarında bulunduğu kişilerle iki kez yemekte bir araya geldiklerini belirten Özçelik, bir kez de taziye ziyareti için bir arada bulunduklarını ifade etti. Özçelik, "Bu kişilerle silahlı terör örgütü üyesi olarak bir araya gelmedik. Cemaat birlikteliğiydi. Bunlar devre toplantılarıydı. Sayımız az olduğu için toplantılar kısa sürdü." dedi.



Özçelik, soru üzerine, bu toplantılara cemaat dışından kimsenin katılmadığını dile getirerek, toplantılarda cemaat ya da siyaset konuşulmadığını, himmet toplanmadığını savundu.



FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem de sanıkla ilgili bilgisinin 2013 yılı öncesine ilişkin olduğunu söyledi.



Kıvrıl ile birebir görüşmesinin olmadığını ancak isim ve sima olarak tanıdığını aktaran Erdem, zaman içinde cemaatçi olduğunu anladığını ifade etti.



Erdem, hazırladığı listeye Kıvrıl'ı da ekleme nedeninin, Kıvrıl'ın cemaatçiler tarafından ısrarla Yargıtaya seçilmesinin istenmesi olduğunu kaydetti.



Bu yapı mensuplarıyla ilgili bakanlığa şikayetler ulaşmaya başladığını, mensubiyetle ilgili yargısal kararlar verildiğinin de ortaya çıktığını belirten Erdem, cemaat mensubu üyelerin sistem dışına alınmaları için hazırladığı listeyi devlet büyüklerine verdiğini öne sürdü.



Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur da tanık olarak verdiği ifadede, Kıvrıl'ın cemaat mensubu HSYK üyelerinin ısrarla istediği isimler arasında yer aldığını, bunun dışında sanıkla ilgili bilgisinin bulunmadığını kaydetti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.