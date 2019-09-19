15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbecilere yemek hazırlattığı iddiasıyla yargılanan Tunç'a, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Binasını işgal eden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'un 16 yıl 5 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ömer Tunç ve avukatı katıldı. Duruşmada müşteki İBB avukatı da hazır bulundu.

İBB avukatı Davut Hasan sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, Tunç'un beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Tunç, "Söyleyeceğim tek şey, ben Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı legal ya da illegal oluşum içinde olmadım. Başka diyecek herhangi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Taleplerin ardından gerçekleştirdiği müzakere sonucu kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Tunç'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın suça yardım eden olarak katıldığı gerekçesiyle cezayı 16 yıla heyet, takdiri indirim uygulanarak cezanın 13 yıl 4 ay hapis cezası olmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti sanığın "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ve bin 480 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Böylece 3 farklı suçtan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılan sanık Ömer Tunç'un tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan ceza alması nedeniyle ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarında sanığa ayrıca bir ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Öte yandan sanığın babası olan eski Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç da darbe girişimi sırasında İBB'nin işgaline ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine sebep olan darbecileri ağırlayarak rehberlik etmiş, yargılandığı davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.



İddianameden

Sanık Tunç hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''ruhsatsız silah bulundurmak'', ''kamu malına zarar vermek'' ve ''konut dokunulmazlığını ihlal etme'' suçlarından 12 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Tunç'un, Lojistik Destek Binasını işgale gelen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığına dair görseller de iddianamede yer almıştı.