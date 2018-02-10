Eski İran Dışişleri Bakanı Manuçehir Muttaki, "Ortadoğu'yu rehin almaya gelen Amerika'nın kendisinin rehin alındığını" söyledi. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Muttaki, bölge ülkelerinin birlikteliğinin de tüm sorunları çözeceğini vurguladı

Amerika'nın bölgede rehin alındığı tespitini yaptı. Bölge ülkelerinin işbirliğinin önemini vurguladı.



Eski İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki, Ankara ve Tahran arasındaki ilişkiler ile bölgedeki gelişmelere ilişkin Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.



Bölgeyi rehin almaya gelen Amerika'nın kendisinin rehin alındığını söyleyen Muttaki, "Amerika Dünyanın kendisinden korkmadığı sonucuna vardı" ifadelerini kullandı.



Washington'un bölgede attığı her adımda yenilgiye uğratıldığını kaydeden Muttaki, Amerika'nın artık elindekilerle yetinmeyi bilmesi gerektiğini belirtti.



İran ve Türkiye'nin bölgede çözdüğü krizlere ilişkin örnekler veren Muttaki'ye göre, bölge ülkeleri birlikte tüm sorunları çözer.



Geçmişte, Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin "Şamgen" adıyla vize serbestisi uygulaması başlattığını hatırlatan Muttaki, benzer işbirliklerinin yine olabileceğini kaydetti.



Muttaki, bakanlıktan sonra Uluslararası İslami Takribi Mezahib yani Mezheplerin Yakınlaşması Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine başladı. İranlı eski bakan, yeni görevi gereği Türk Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüşme yaptığını da açıkladı.



HABER:GÜRKAN DEMİR

KAMERA: SABRİ KARA



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