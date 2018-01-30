banner967
İdlib’te konvoyumuza saldırı
İdlib’te konvoyumuza saldırı
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu yaşamını yitirdi

İstanbul Barosu Eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu yaşamını yitirdi

73 yaşında vefat eden Kolcuoğlu perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak.  

Kazım Kolcuoğlu için ilk törenin Perşembe günü saat 11.00’de İstanbul Baro Binası önünde düzenleneceği öğrenildi.

Kazım Kolcuoğlu aynı gün Levent Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kazım Kolcuoğlu, 2002-2008 yıllarında İstanbul Barosu Başkanı olmuştur.  

Kolcuoğlu  2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kazım Kolcuoğlu #istanbul #istanbul barosu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.