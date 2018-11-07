FETÖ'nün mülkiye yapılanmasında adı geçen eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onandı. Avukatlarıyla Edirne adliyesine gelerek teslim olan Mutlu, cezaevine konuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanması davasında yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu.



FETÖ üyeliğinden 3 yılı aşkın hapsi istenen eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun cezası onandı.



Örgütün mülkiye yapılanmasına yönelik davada adı geçen Mutlu "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" ile suçlanıyordu.



Eski İstanbul Valisi için yerel mahkemenin talep ettiği 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.



Cezası onanan Mutlu avukatlarıyla birlikte Edirne Adliyesine gelerek teslim oldu.



Adliyedeki işlemlerinin ardından da Edirne F Tipi Cezaevine konuldu.





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