Savcı mütaalasında Mutlu hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', Çapkın hakkında da 'örgüte yardım etmek' suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası verilmesini istedi.
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FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Savcı mütaalasında Mutlu hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', Çapkın hakkında da 'örgüte yardım etmek' suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası verilmesini istedi.