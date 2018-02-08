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Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a istenen ceza belli oldu

FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a istenen ceza belli oldu

Savcı mütaalasında Mutlu hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', Çapkın hakkında da 'örgüte yardım etmek' suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası verilmesini istedi. 

Ayrıntılar birazdan....

Etiketler; #istanbul valisi #hüseyin avni mutlu #hüseyin çapkın #fetö
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