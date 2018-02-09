Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanması davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tutuklulukta kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilen eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden çıktı.



Silivri Cezaevi'nden jandarma aracıyla çıkarılan ve TEM Otoyolu bağlantı yoluna getirilen Mutlu, burada yakınlarınca karşılandı.



Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kış gününde bu mutlu anımızı bizlerle paylaşmak üzere bir arada bulundunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İlave söyleyeceğim bir şey yok, çok mutluyum. dedi.

