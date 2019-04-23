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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, gözaltına alındı! İşte yöneltilen üç suçlama

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı talimatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender Coşkun'dan geldi. Sabri Uzun hakkında soruşturma FETÖ üyeliği, örgüt propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarından yürütülüyor. Uzun'un Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, emniyette ifade işleminin devam ettiği belirtildi. Uzun'un sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla 'Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım' suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alındığı öğrenildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, gözaltına alındı! İşte yöneltilen üç suçlama

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltı talimatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender Coşkun'dan geldi.

Sabri Uzun hakkında soruşturma FETÖ üyeliği, örgüt propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarından yürütülüyor.

Uzun'un Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, emniyette ifade işleminin devam ettiği belirtildi.

Uzun'un sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla 'Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardımsuçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istihbarat #fetö #sabri uzun #Cumhurbaşkanına hakaret #terör örgütü propagandası yapmak #örgüte yardım
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