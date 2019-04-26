Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı. Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Uzun, yazdığı "İn" adlı bir kitap sonrası FETÖ tarafından hedef alınmıştı.

FETÖ ile mücadelesiyle öne çıkan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı. Uzun'a "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamaları yöneltildi.



Sabri Uzun, 23 Nisan'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uzun, Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.



Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sabri Uzun, cezaevine gönderildi.



Sabri Uzun, 17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün iç yüzünü anlattığı "İn" adında bir kitap yazmıştı. Bu kitap sonrası Uzun, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından hedef alınmıştı.





ulusal.com.tr