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Eski Kadıköy Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İ.K. olduğu öğrenildi.

Eski Kadıköy Emniyet Müdürü gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasına yönelik 25 Aralık 2017'de düzenlenen ve 15 kişinin tutuklandığı soruşturma çerçevesinde, örgüt üyelerinden elde edilen bilgiler ve yapılan tespitler doğrultusunda operasyonun kapsamı genişletildi. 

İstanbul merkezli 4 ilde, örgütün tefecilik ayağında yer aldığı tespit edilen üyeleri ile haklarında örgütten rüşvet aldığı ve örgüt faaliyetleri kapsamında görevini kötüye kullandığı yönünde delil elde edilen 22 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Görevden alınan emniyet müdürü gözaltında
Operasyonda, aralarında bir hafta önce görevden alınan eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İ.K'nin de bulunduğu 12'si emniyet personeli 16 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında biri polis memuru 6 kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasına yönelik 15 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hakan A'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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