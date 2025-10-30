Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı

Antalya'da bir işletmecinin, iş yeriyle ilgili davada "raporun olumlu yazılması" karşılığında kendisinden 9 bin 500 dolar talep ettiğini öne sürdüğü eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, düzenlenen operasyonun ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Antalya'da "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" iddialarıyla gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Mustafa Gül, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gül, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU İÇİN 9 BİN 500 DOLAR TALEP İDDİASI

Tutuklamayla sonuçlanan süreç, Kemer ilçesinde yaşayan M.N.A. isimli bir işletmecinin Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayetle başladı. İşletmeci M.N.A. verdiği ifadede, eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaştığını iddia etti.

M.N.A., Gül'ün, kendi iş yeriyle ilgili sürmekte olan bir dava bulunduğunu, bu davaya rapor düzenleyecek olan bilirkişiyi tanıdığını söylediğini öne sürdü. İddiaya göre Mustafa Gül, "raporun olumlu yazılması için" bilirkişiye verilmek üzere işletmeciden 9 bin 500 dolar para istedi.

SERİ NUMARASI ALINAN PARALAR EVİNDEKİ ARAMADA ÇIKTI

Şikayetin alınmasının ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, M.N.A. tarafından teslim edilen ve seri numaraları daha önceden alınan banknotlar hazırlandı. Dün, Gül'ün evinde gerçekleştirilen aramada, söz konusu seri numaraları alınmış paralar ele geçirildi.

Bu deliller üzerine eski belediye başkanı, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Antalya Kemer
