Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü kazada anne şikayetini geri çekti

"MADDİ VE MANEVİ TÜM ZARARIM GİDERİLMİŞTİR"

Dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum" ifadeleri yer aldı.