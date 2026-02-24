Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü kazada anne şikayetini geri çekti
Beykoz'da 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada maktulün annesi Hasret Doğan zararlarının karşılandığını belirterek mahkemeye sunduğu dilekçeyle şikayetini geri çekti.
Olay, 9 Temmuz 2024 tarihinde Beykoz'da meydana geldi.
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın idaresindeki otomobil, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı.
Meydana gelen kazada, motosiklette yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirdi.
Sürecin ardından açılan davada 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla yargılanan sanık Fatma Zehra Kınık Demir, mahkeme heyeti tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve sanığın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
ANNE HASRET DOĞAN MAHKEMEYE DİLEKÇE SUNDU
Karara bağlanan dava kapsamında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kazada hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, davanın görüldüğü Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne resmi bir dilekçe sundu.
Anne Doğan, dosyaya giren dilekçesiyle sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetini geri çektiğini mahkeme heyetine bildirdi.
"MADDİ VE MANEVİ TÜM ZARARIM GİDERİLMİŞTİR"
Dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum" ifadeleri yer aldı.