Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan hapis cezası istendi

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç dahil 32 şüpheli için 'kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Maltepe Belediyesi'ndeki araç kiralama ihalelerinin bazılarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç dahil 32 sanığa ceza istendi. Ali Kılıç'a 'ihaleye fesat karıştırmaktan 12 yıla kadar hapis talep edildi.



İddianamede, 7 ihalede de yaklaşık maliyetin Bakanlar Kurulu kararına aykırı belirlendiği ve mevzuata uygun hesaplanması gereken yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasında fark olduğu kaydedildi. İhalelerde aynı firmalardan alınan yüksek tekliflerle yaklaşık maliyetin olması gerekenin üzerinde belirlenerek belediyenin de zarara uğratıldığı ifade edildi.



Ayrıca, belediyenin yaptığı ihale işlemlerinin aynı kişilerce izlenildiği, aynı IP(AYPİ) numaralarının kullanıldığı, ihaleleri hep aynı firmanın kazandığı ve diğer davet edilen firmaların ya ihaleye gelmediği ya da sürekli aynı belgeleri eksik sunmak suretiyle elendiği aktarıldı.



İddianamede, bazı şüphelilerin ihalelerde anlaşmalı firmalardan teklif alarak yaklaşık maliyet oluşturdukları, firmaların ise yaklaşık maliyeti yüksek belirleyerek belediyenin zarara uğratılmasına sebep oldukları ve ihaleleri temel ilkelere aykırı şekilde yaparak lehlerine sonuçlandırdıkları belirtildi.



İddianamede, Belediye Başkanı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 5'er yıl 3'er aydan 12'şer yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer 12 zanlı hakkında da "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.