Duruşma, eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi

Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davanın duruşması görüldü.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 29. duruşmasına, tutuksuz yargılanan iş adamı Ahmet Bayer ile oğulları Volkan ve Hakan Bayer, Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, eksik belgelerin beklenmesine, Baş ailesinin Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinde Mustafa Ufuk Tan, Sait Hazar, Veysel Arkan ve Hüsnü Cemal Ergün hakkında açtığı dava dosyasının bu davayla birleştirilmesine ve söz konusu kişilerin ifadelerinin alıp mahkemeye getirilmesine karar verdi.

Duruşmada, Ahmet Bayer'in avukatı, müvekkilinin, 15 Ocak ile 15 Nisan tarihlerinde tedavi amaçlı yurt dışına gitmesi gerektiğini, bu tarihlerde yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 300 bin lira adli teminat yatırıldığı takdirde sanık Ahmet Bayer'in yurt dışı çıkış yasağının bu tarihler arasında kaldırılmasına hükmetti.

Duruşma, 26 Nisan'a ertelendi.

Aslı Baş'ın ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü, mahkeme çıkışında gazetecilere, mahkemenin Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasındaki bazı ifadelerin bu dosyaya alınmasına karar verdiğini, o dosyada bir takım itirafların olduğunu söyledi.

Dosyanın 50 klasörden oluştuğunu ve ayrıntılı olarak inceleyemediklerini belirten Küpçü, "Biraz zaman alacak. Onun dışında iş adamı İhsan Kalkavan, Zeki Yağmur ve Ahmet Bayer ile alakalı Bodrum'da açılan FETÖ ile alakalı bir dosya vardı. O dosyanın tekrar akıbetinin sorulmasına karar verildi. Ayrıca önümüzdeki duruşmada birleşen dosya sanıkları da dinlenecek." dedi.

Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş ise 7,5 yıldır mücadele verdiklerini ancak hala sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Yeni itiraflar çıktığını belirten Baş, "Yeni ve bizim de işimize yarar olumlu sonuçlar olacak inşallah. Bunların mahkeme haricindeki güçlerden medet umdukları görülüyor. FETÖ marifetiyle fayda sağlamaya çalıştılar ama başaramayacaklar." diye konuştu.



Olay

Miss Model of Turkey Yarışması'nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde kaldığı otelin üçüncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Bayer'in oğulları Hakan ve Volkan Bayer, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, tutuklu yargılanan Hakan Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kalmıştı. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği iddia edilen Ahmet Bayer ve oğulları ile çalışanları Murat Umirov hakkında da dava açılmıştı.