Eski Merkez Bankası çalışanı 36 kişi hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla açılan davada ara karar açıklayan mahkeme, 5 sanığın tutuksuz yargılamak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi

Eski Merkez Bankası çalışanı 36 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada ara karar açıklayan mahkeme, 5 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 5'i tutuklu 36 sanık ve avukatları katıldı.



FETÖ üyesi olmadıklarını öne süren sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Acar, Hayrettin Genel, Fikret Ketenci, Ersin Budak ve Ahmet Turgut Tunçeri'nin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti.



Tutuksuz sanıkların beraat talebini reddeden heyet, davayı 28 Haziran'a erteledi.