Eski Antalya Milletvekili Abdullah Cengiz Dağyar hayatını kaybetti

Dağyar'ın cenazesi, yarın Antalya Muratpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Uncalı Mezarlığında toprağa verilecek.



Antalya'da, 1932 yılında dünyaya gelen Dağyar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Antalya Demir Çelik Sanayi'nde idareci olarak görev yapan Dağyar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığında bulundu.



Dağyar, 17 ve 18'inci dönem Anavatan Partisi Antalya milletvekilliği yaptı.



Abdullah Cengiz Dağyar kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Demir Çelik Tarım Gıda Turizm ve Enerji AŞ İdareciliği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, TBMM 17 ve 18'inci Dönem Antalya Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdr.

