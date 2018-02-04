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Eski Milletvekili Çalışkan vefat etti

Dün Adana'da yaşamını yitiren 16. Dönem İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan Tarsus'ta toprağa verildi

Eski Milletvekili Çalışkan vefat etti

Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 16. Dönem İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedildi.

Adana'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Çalışkan'ın (82) cenazesi memleketi Tarsus'a getirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Çalışkan, Tarsus Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ile protokol üyeleri ve aile yakınları katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #16. Dönem İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan
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