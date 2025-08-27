Eski milletvekilinin cenazesinde arbede! İyi Partili isim hakkında darp iddiası

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eski Milletvekili Cemalettin Kaflı’nın cenaze töreninde kavga yaşandı. İYİ Partili eski yönetici Tekin Y. tarafından darbedildiğini ileri süren gazeteci Enes T. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çoban Mustafa Paşa Camii’nde meydana geldi. Cenazeye katılan Enes T., cenaze aracının yanında ağır hakaretlere maruz kaldığını ve sert bir cisimle kafasına defalarca vurulduğunu belirterek şikayetçi oldu. Enes T., “Uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum. Bugün bir saldırıya uğradım. Tekin Y. beni dışarı çağırıp darp etti. Şu an hastanedeyim. Sert bir cisimle defalarca kafama vurdu” dedi.

Olay sonrası açıklama yapan Tekin Y. ise iddiaları reddetti. Kendisini provoke eden sözler nedeniyle arbede yaşandığını öne sürdü ve olayın siyasi yönü olmadığını savundu.

Polis ekiplerinin kavga ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.