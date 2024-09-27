Eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı!

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da düzenlenen saldırı sonucunda ayaklarından yaralandı .Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz." denildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı!
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Alınan açıklamaya göre Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda ayaklarından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE"

Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, ''Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe.'' ifadesini kullandı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


FENERBAHÇE SALDIRIYI KINADI

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı. Akın, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe." ifadelerini kullanmıştı.

TUNCAY ŞANLI, SERHAT AKIN'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Eski milli futbolcu ve Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, uğradığı silahlı saldırı sonrası ayağından yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.

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