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Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Samsun'da eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Samsun'da eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Samsun'da uzun yıllar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapan ve 2011'de AKP Milletvekili adayı, 2015'te ise MHP'de aday adayı olan eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Atakum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Karanfil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.


ulusal.com.tr


Kaynak: DHA
Etiketler; #gözaltı #fetö #eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil
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