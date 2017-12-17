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Eski nişanlısı paylaştı: Bendeki son resmimiz...

Genç yaşta hayata veda eden Mehmet Yavuz Yılmaz’ın ardından eski nişanlısı Neşe Sapmaz duygusal bir mesaj paylaştı.

Eski nişanlısı paylaştı: Bendeki son resmimiz...

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz dün Beykoz’daki evlerinde hayata veda etmişti.

Yavuz Yılmaz’ın eski nişanlısı spiker Neşe Sapmaz sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

Neşe sapmaz mesajında Yavuz Yılmaz ile bir fotoğraflarını paylaşarak, “Ne ben anlatabilirim, ne siz anlayabilirsiniz” Yavuz anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. Bendeki son resmimiz...” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #mehmet yavuz yılmaz #mesut yılmaz #Neşe Sapmaz
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