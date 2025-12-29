Eski polis öldürüp bavula koymuştu: Ayşe Tokyaz cinayetinde ilk duruşma bugün

Küçükçekmece’de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cansız bedeni bir bavul içerisinde Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin davası bugün başlıyor.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan kritik davada, aralarında bir numaralı katil zanlısı Cemil Koç'un da yer aldığı toplam 9 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

KARDEŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞURKEN KANLAR İÇİNDEYDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İddianamede Ayşe Tokyaz ‘maktul’, ikiz kardeşi Esra Tokyaz ‘müşteki’, zanlı Cemil Koç (38) ve beraberindeki diğer şahıslar ise ‘şüpheli’ sıfatıyla kayıtlara geçti.

Müşteki Esra Tokyaz, olay günü Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezine giderek verdiği ifadede dehşet anlarını anlattı. Kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile görüntülü konuştuğunu belirten Esra Tokyaz, görüşme esnasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğunu ve kanlar içinde kaldığını ifade etti. Ayşe Tokyaz'ın kendisine Cemil Koç tarafından darp edildiğini söyleyerek bulunduğu adresi paylaştığı, bunun üzerine Esra Tokyaz’ın hızla verilen adrese gittiği belirtildi.

Kapıyı açan Cemil Koç'un, Esra Tokyaz’a kardeşinin orada bulunmadığını söylemesi üzerine Tokyaz'ın 3 gün boyunca kardeşini aradığı, ancak ulaşamayınca durumu emniyete bildirdiği aktarıldı. Esra Tokyaz, Cemil Koç’tan kardeşini darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

İHRAÇ EDİLEN POLİSİN SUÇ DOSYASI KABARIK

İddianamede, Cemil Koç ile Ayşe Tokyaz’ın bir süredir sevgili olduğu ve Koç’un polis memurluğundan ihraç edildiği bilgisine yer verildi. Eski polisin sicilinin hayli kabarık olduğu; 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama ve 1 tehdit olmak üzere toplam 8 adet adli suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Maktul Tokyaz’ın zaman zaman sanık Koç’un evinde kaldığı, son olarak olaydan 4 gün önce, 7 Temmuz günü ikamete gittiği ve burada Cemil Koç ile kavga ettiği belirtildi. Kavganın ardından Tokyaz’ın Beşiktaş’taki öğrenci yurduna döndüğü ve buradan kardeşi Esra Tokyaz’ı görüntülü aradığı kaydedildi. Arama sırasında maktulün yüzünde ekimoz ve kanama olduğu, kardeşine darp edildiğini söylediği vurgulandı.

Esra Tokyaz’ın, yanına gelen Cemal Arslan ile olay yerine gittiği, kapıyı şüpheli Cemil Koç’un açtığı sırada Esra Tokyaz’ın yüzükleri verip kardeşini sorduğu ifade edildi. Cemil Koç’un "evden ayrıldı" beyanına rağmen Esra Tokyaz’ın kapı önünde Ayşe’ye ait ayakkabıları görmesi üzerine kardeşinin hayatından endişe ederek polise başvurduğu iddianamede detaylandırıldı.

OTOPSİ RAPORUNDA ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Dava dosyasına giren Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi raporu, cinayetin vahşetini gözler önüne serdi. Raporda Ayşe Tokyaz’ın vücudunda kokain maddesi çeşitlerine rastlandığı, safra kesesi ve idrarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeler bulunduğu belirtildi.

Vücut sıvılarında uyarıcı madde metaloitleri tespit edilen Ayşe Tokyaz’ın kesin ölüm nedeninin, künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte gelişen beyin kanaması olduğu saptandı. Maktulün beyin kanaması geçirdiği, giysilerinde kan lekeleri olduğu, kafatası ve alt dudağında darp bulgularına rastlandığı raporda yer aldı.

Hazırlanan ve Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede savcılık, sanıklar hakkında en üst sınırdan ceza talep etti. Sanık Cemil Koç hakkında ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken; ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’şantaj’ suçlarından da 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olayda Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiği belirlenen Oğuz Kal hakkında ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi. Tutuklu bulunan diğer 7 sanığın ise ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.