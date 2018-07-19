Kozmik Oda kumpas davasında eski savcı Mustafa Bilgili hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ancak FETÖ'cü Mustafa Bilgi'nin kumpası sadece Kozmik Oda ile sınırlı değil. Mustafa Bilgili aynı zamanda 28 Şubat Kumpas davasının iddianamesini de yazan isimler arasında.

Kozmik Oda kumpas davasında eski savcı Mustafa Bilgili hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ancak FETÖ'cü Mustafa Bilgi'nin kumpası sadece Kozmik Oda ile sınırlı değil. Mustafa Bilgili aynı zamanda 28 Şubat Kumpas davasının iddianamesini de yazan isimler arasında.Eski savcı Mustafa Bilgili, Kozmik Oda'ya girmesiyle ün kazanmıştı. Ancak FETÖ'cü Bilgili'nin kumpasları Kozmik Oda ile sınırlı değil.Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi, Kozmik Oda kumpası nedeniyle FETÖ'cü Bilgili'nin 11 yıldan 24 yıla kadar ceza almasını istedi. Gerekçe olarak da FETÖ'nün talimatları doğrultusunda Kozmik Oda'daki devlet sırrı niteliğindeki belgeleri hukuka aykırı olarak elde etmesi gösterildi.Mustafa Bilgili, görevdeyken yardımcısı Kemal Çetin ile birlikte 28 Şubat kumpas davasının iddianamesini de hazırladı. 15 Temmuz sonrası ise ikisi de meslekten ihraç edildi.Yargıtay'ın FETÖ'cülükten 24 yıla kadar cezalandırmak istediği Mustafa Bilgili'nin yazdığı iddianameyle 28 Şubat davasında 21 yurtsever hakkında müebbet hapis cezası verilmişti.​Bazı basın yayın organlarınca da Mustafa Bilgili, kamuoyuna sadece Kozmik Oda kumpasıyla tanıtıldı. Bilgili'nin 28 Şubat kumpasının da mimarı olduğu gizlendi.