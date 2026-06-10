Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan nitelikli dolandırıcılık davasında tutuklandı

Tarsus Belediyesi'ne bağlı şirket üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm projesindeki 'nitelikli dolandırıcılık' davasında 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan nitelikli dolandırıcılık davasında tutuklandı
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Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyetinin tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarmasının ardından eski Başkan Haluk Bozdoğan savcılığa gitti. Kendi isteğiyle teslim olan Bozdoğan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin bitmesinin ardından eski belediye başkanı cezaevine gönderildi.

Davanın geçmişine bakıldığında, eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında kentsel dönüşüm projesi nedeniyle yasal işlem başlatılmıştı. Belediyeye bağlı Tarsus TESKİ A.Ş. üzerinden 2021 yılında yürütülen proje kapsamında, söz konusu isimlere yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı. Bu sürecin sonunda Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklardan İbrahim T. ile taraf avukatları katılım sağladı.

SAVCIDAN AĞIR CEZA TALEBİ

Karar duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların eylemlerine yönelik hukuki değerlendirmesini paylaştı. Savcı, sanıkların 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesinde düzenlenen 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık' suçunu işlediklerini belirtti. Mütalaada ayrıca suçun nitelikli halinin uygulanması talep edildi.

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