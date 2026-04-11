Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk, bir süredir tıbbi müşahede altında tutulduğu Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.
OKSİJEN SATÜRASYONU DÜŞMÜŞTÜ
Eski Meclis Başkanı Cindoruk, evinde bulunduğu sırada sağlık durumu kötüleşerek 25 Aralık 2025 tarihinde Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastaneye sevk işleminin, Cindoruk'un evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine acil olarak gerçekleştirildiği bildirilmişti.
Yoğun bakım servisinde bir süredir tedavi altında bulunan Hüsamettin Cindoruk, bugün hayata veda etti.