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Eski Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman vefat etti

Eski Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman yaşamını yitirdi

Eski Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman vefat etti

Eski Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman yaşamını yitirdi.

Kahraman'ın cenazesi bugün, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Gazi Ömer Bey Camisi'nde kalınacak ikindi namazının ardından Malkara Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kahraman 1930 yılında Malkara'da dünyaya geldi. Köy Enstitüsünden mezun olan Kahraman öğretmenlik yaptı. 

15 ve 16. Dönem'de Tekirdağ milletvekilliği görevinde bulunan Kahraman, evli ve iki çocuk babasıydı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekirdağ #ömer kahraman
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