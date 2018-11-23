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Eski TEM Şube Müdürü Barış Pekince'ye FETÖ'den hapis

Eski Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski TEM Şube Müdürü Barış Pekince'ye FETÖ'den hapis

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü sanığa, 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Barış Pekince ile avukatı ve yakınları katıldı. 

Son savunmasında Pekince, üzerine atılı suçları işlemediğini iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Pekince'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. 

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski İl Emniyet Müdürlüğü TEM Barış Pekince'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #barış pekince #hapis
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