Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkartıldı! Kırmızı bülten hazırlığı

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında, yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’den kaçtığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Dört davada yargılanan ve yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen yurt dışına kaçan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararıçıkarıldı.

Ünsal Ban, daha önce eski eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile bazı şirketlerin sermaye artırımı işlemleri kapsamında rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ban’ın, hakkında yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen 14 Ekim’de yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

NOW Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Ban hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı ve kırmızı bülten çıkarılması için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

